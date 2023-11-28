10:05 (мск), источник: Комсомольская правда
В аэропорту Волгограда у пассажиров нашли гранаты
157 кило гранат нашли у пассажиров в аэропортах в Астрахани и Волгограде.
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За два последних месяца 2023 года в аэропортах Астрахани и Волгограда таможенники нашли 157 килограммов гранат у пассажиров. Речь о фруктах, которые пытались перевезти из Баку в ручной клади. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Астраханской таможни, зачастую граждане Азербайджана и России выбирали «зеленый коридор», чтобы не декларировать товары.
— Все пассажиры утверждали, что не знали о том, что ввоз растительной продукции временно ограничен. В основном пытались ввезти фрукты и орехи, выращенные самостоятельно у себя в садах, — уточнили в ведомстве.
Пассажирам настоятельно рекомендуют перед полетом ознакомиться с нормами законодательства и правилами перевозки. В данном случае на ввоз гранат введен временный карантин. А вот нарушителям придется ответить по административному кодексу.