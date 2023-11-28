10:29 (мск), источник: Комсомольская правда
Хакера из Иркутска приговорили к четырем годам ограничения свободы
Он совершал атаки на сайты с помощью вредоносных программ.
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Ленинский районный суд вынес приговор 35-летнему хакеру из Иркутска, который атаковал сайты организаций с помощью вредоносных программ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
— Выяснилось, что в 2018—2021 году подсудимый подключался к интернет-сайтам, среди которых социальные учреждения и транспортные предприятия, используя вредоносные компьютерные программы, — рассказывают в прокуратуре.
Сотрудники УФСБ выявили нарушителя и задержали его. Кроме того, у хакера изъяли компьютерную технику. Теперь ему грозит четыре года ограничения свободы.