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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде 11-летняя девочка-инвалид умерла во время поездки в клинику

Ребенок направлялся на реабилитацию.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде 11-летняя девочка-инвалид умерла во время поездки на реабилитацию. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия случилась утром 27 ноября. Мама, как она всегда это делает, привезла ребенка на инвалидной коляске к автобусу, который и повез девочку в медучреждение.

В пути ребенку стало плохо, это заметил водитель, который сразу вызвал скорую помощь. Увы, помочь ребенку медики не смогли.

Региональный СК и прокуратура начали проверку.

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