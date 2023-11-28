10:08 (мск), источник: Комсомольская правда
В Калининграде 11-летняя девочка-инвалид умерла во время поездки в клинику
Ребенок направлялся на реабилитацию.
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В Калининграде 11-летняя девочка-инвалид умерла во время поездки на реабилитацию. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Трагедия случилась утром 27 ноября. Мама, как она всегда это делает, привезла ребенка на инвалидной коляске к автобусу, который и повез девочку в медучреждение.
В пути ребенку стало плохо, это заметил водитель, который сразу вызвал скорую помощь. Увы, помочь ребенку медики не смогли.
Региональный СК и прокуратура начали проверку.