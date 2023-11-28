10:24 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
Жительница Емельяновского района незаконно купила два земельных участка
При рыночной стоимости как минимум 600 тысяч рублей женщина заплатила чуть более 15 тысяч.
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Жительница Емельяновского района приобрела сразу два земельных участка по незаконно низкой цене. Сначала женщина арендовала земли для личного хозяйства, но позже поставила на них контейнеры с окнами. За счет подобных объектов, нарушительница смогла выкупить земли за 15,5 тысяч рублей — то есть, цена за 1 кв.метр составила чуть более 6 рублей.
Как рассказали в прокуратуре, рыночная цена двух участков — не менее 600 тысяч рублей. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что установленные на кирпичи контейнеры не являются объектами капитальной постройки, что также указывает на незаконность сделки.
В настоящее время на женщину заведены два уголовных дела о мошенничестве. Помимо того, что нарушительнице придется вернуть участки, ей также грозит до 6 лет тюрьмы.