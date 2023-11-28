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10:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Разнорабочий упал с лестницы и погиб на территории СХК «Нива» в Боханском районе

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Источник: СУ СКР по Иркутской области

49-летний разнорабочий погиб после падения с лестницы на территории СХК «Нива» в Боханском районе Иркутской области. Известно, что мужчина нарушил правила безопасности. Потерпевший скончался в медучреждении. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.

Так, 27 ноября в селе Тихоновка на территории СХК разнорабочий не пристегнулся страховочными ремнями, поднялся на лестницу и упал с высоты 4 метра. Мужчина получил смертельные травмы и скончался в больнице.

Следователи проводят проверку по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сейчас опрашивают очевидцев и руководство кооператива. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки следователей.

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