10:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Разнорабочий упал с лестницы и погиб на территории СХК «Нива» в Боханском районе
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
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49-летний разнорабочий погиб после падения с лестницы на территории СХК «Нива» в Боханском районе Иркутской области. Известно, что мужчина нарушил правила безопасности. Потерпевший скончался в медучреждении. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.
Так, 27 ноября в селе Тихоновка на территории СХК разнорабочий не пристегнулся страховочными ремнями, поднялся на лестницу и упал с высоты 4 метра. Мужчина получил смертельные травмы и скончался в больнице.
Следователи проводят проверку по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сейчас опрашивают очевидцев и руководство кооператива. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки следователей.