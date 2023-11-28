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10:20 (мск), источник: © РИА Новости

Суд продлил срок ареста корреспонденту WSJ Гершковичу

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до конца января продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде во вторник.

Источник: © РИА Новости

«Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж), на два месяца, а всего до десяти месяцев, то есть до 30 января 2024 года», — сказали в суде.

ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге «не имеет отношения к журналистике».

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