10:34 (мск), источник: Комсомольская правда
«Ударил отчим»: в Волгограде маленькие сестра и брат ушли из дома
В Волгограде следователи выясняют причины побега двух маленьких детей из дома.
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В Волгограде сутки искали маленьких сестру и брата, которые сбежали из дома. Инцидент случился в семье в Красноармейском районе. Дети пропали 26 ноября, оставив записку, что не вернутся домой из-за отчима. К счастью, их нашли целыми и невредимыми, но не вернули родителям. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, несовершеннолетних пришлось поместить в социально-реабилитационный центр.
По предварительной информации, отчим ударил девочку, она решила сбежать из дома вместе с младшим братом. Слова малышки подтвердились — на ее теле действительно нашли повреждения.
Полицейские собрали на отчима материал по статье 117 УК РФ «Истязание», его направили в региональный СУ СКР для проведения дальнейшей проверки. На мать составили протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родительских обязанностей).