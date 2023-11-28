11:51 (мск), источник: Живем в Нижнем
Подростки пытались потушить Вечный огонь в Нижнем Новгороде
Они плевали в него и кидали снег.
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Подростки пытались потушить Вечный огонь на Сортировке в Нижнем Новгороде. Несовершеннолетние кидали в него снег и плевали. Об этом сообщила очевидица в социальных сетях.
По словам женщины, когда дети увидели, что их снимают, они резко разбежались. Однако после этого они опять вернулись к Вечному огню. Нижегородка призвала родителей провести беседу с подростками.
— Может кто узнает своего ребенка, проведите беседу и объясните, что означает данный монумент! — написала она.
Ранее мы рассказывали, что женщина и ее несовершеннолетний сын пытались поджечь военкомат в Шахунье. Нижегородке пообещали за это вознаграждение.
Напомним, что памятник погибшим воинам отреставрировали пластиковыми панелями в Павлове.