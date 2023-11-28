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Главные новости 28 ноября
10:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Захлебнулся в багажнике: суд поставит точку в страшной смерти подростка в Хабаровском крае

18-летнего жителя Хабаровского края осудят за смерть подростка в багажнике.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Подростковый возраст у многих — самая безбашенная пора, когда кажется, что за любую провинность просто пожурят родители. Об ответственности за свои поступки мало задумываешься. 18-летний житель села Марусино захотел покататься и взял у друга Nissan Blueberd. Не имея водительских прав, он без колебаний сел за руль и допустил трагедию. Включил бы парень голову, человек остался бы жив.

СМЕРТЕЛЬНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Игорь* рассекал по селу 23 августа, обязательно подкатил к компании знакомых. Очарованные крутостью знакомого, сверстники напросились покататься с ним и набились в машину. Всего семеро человек. По пути встретили 17-летнего приятеля, который захотел присоединиться к веселой компании.

Для восьмого человека места в авто уже не было. В шутку подростку предложили залезть в багажник, тот взял и согласился.

Странную машину заприметил пост ГИБДД. Останавливаться Игорь побоялся, стал уходить от погони и от ответственности. Парень пытался скрыться от преследования, но в районе села Соколовка потерял управление. Неопытный Игорь не смог стабилизировать иномарку — машина улетела в карьер, заполненный водой.

Все, кто был в салоне, успели покинуть идущую ко дну машину. Кроме парня из багажника. Когда машина попала в воду, дверца заблокировалась. Ее пытались открыть и сами участники смертельных покатушек, и очевидцы — все было тщетно. Когда багажник поддался, восьмой пассажир был уже мертв. Игоря задержали, уголовное дело было заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ОФИЦИАЛЬНО

— В ходе расследования уголовного дела получен достаточный объем доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к совершению инкриминируемого преступления, — сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Водитель признал свою вину и раскаялся. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

— Уголовное дело направлено в суд района имени Лазо для рассмотрения по существу, — сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

*Имя изменено.

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