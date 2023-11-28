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10:36 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Самолет «Уральских авиалиний» может простоять в поле под Новосибирском год

Его могут законсервировать.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Самолет компании «Уральские авиалинии» может простоять год в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области после экстренной посадки.

Пока у организации нет конкретного решения по судьбе судна. Сейчас самолет стоит на прежнем месте. Об этом изданию НГС рассказал глава Убинского района Олег Конюк.

«Если бы что-то было серьезно, то меня бы оповестили. Возможно, самолет законсервируют, сказали, что до года допускается, чтобы самолет стоял», — уточнил он.

В скором времени руководителю колхоза имени Ленина, в чьем владении находится поле, перечислят компенсацию.

Ранее в расследовании посадки Airbus в поле под Новосибирском нашли 15 ошибок.

Во время загрузки произошла ошибка.
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