10:41 (мск), источник: АиФ Воронеж
Воронежцев атаковали кибермошенники
Каждый восьмой рубль, «пожертвованный» аферистам, утёк из нашего региона.
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Полицейский, банкир и психолог на пресс-конференции, посвящённой борьбе с киберпреступностью, отчитались по итогам года о количестве обманутых через средства связи граждан и способах кибермошенничества в Воронежской области.
Фантазия мошенников и людская доверчивость почти ежедневно пополняют новостные сводки по киберпреступности.
За прошедшие десять месяцев воронежские полицейские зарегистрировали 6014 айти-преступлений, в результате которых воронежцы перевели аферистам около 1,154 млрд. рублей. Средний размер одной мошеннической операции составил 15 тыс. рублей.
Да не отсохнет рука «дающего».
Практически хором и несколько раз зам управляющего Воронежским отделением Банка России Сергей Чупахин и оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска регионального ГУ МВД России, капитан полиции Алексей Жигалкин заявили, что их организации по телефону гражданам не звонят.
По словам Жигалкина, практически все звонки мошенников россиянам происходят из других стран. Чаще всего звонят мужчины, реже женщины. Телефонные аферисты до сих пор используют годами избитые схемы о попавших в аварии родственниках и полицейских, которые заботятся об отмене внезапных кредитов граждан и защите их банковских счетов. Недавно в арсенале современных «Бендеров» появились лжеинвестирования, закрытые распродажи и сим-карты с истёкшим сроком годности. Рука «дающих» при этом не отсыхает.
«За аналогичный период 2022 года произошло 4640 преступлений. На сегодня мы имеем рост в 30 процентов. За весь 2022 год общий ущерб от действий мошенников составил 844 млн., в 2023 году цифра существенно выросла», — пояснил Алексей Жигалкин.
На уровне страны цифры обманутых тоже выросли на треть. По словам представителя Банка России, за первое полугодие мошенники вытянули у граждан более 8 млрд. рублей. Восьмая часть этих денег утекла из нашего региона.
Какое небо голубое…
Ещё в песне из советского фильма о приключениях Буратино лиса Алиса и кот Базилио гротескно, но доходчиво описали приёмы воздействия на людей. Эти советы актуальны и сейчас.
«Задача любого мошенника — отключить логику человека и вывести его из эмоционального равновесия, — поясняет специалист “Центра психолого-педагогической поддержки и развития детей” Анна Токарева. — Если с одними давят на жалость, то с другими — на жадность. И во всех случаях будет “мало времени”. Чтобы не стать жертвой обмана, не нужно спешить с решением и ответами. Необходимо остановиться и логически подумать».
«На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош — и делай с ним что хошь», — напоминает кот Базилио. Вот и предновогодняя суета дарит людям распродажи, скидки и «чёрные пятницы». И это тоже полигон для мошенничества.
«Не стоит доверять всему, что написано в интернете. Необходимо проверять каждую информацию», — призвал Алексей Жигалкин.
Также полицейский напомнил простые способы противодействия телефонным мошенникам. Если с неизвестного номера звонят «родственники, которые попали в беду», то необходимо перезвонить на телефоны этих родственников. И ни в коем случае нельзя сообщать любые сведения о банковских счетах или картах, и уж тем более переводить какие-либо средства.
Мошенники шагают в ногу со временем. Сейчас они вовсю пользуются соцсетями и месседжерами, где создают фейковые аккаунты с аватарками известных фирм и их директоров. Бывали случаи, когда оттуда писали или звонили людям и просили сообщить какие-то данные. Предлогами могут быть внутренние «расследования», кредиты, блокировки счетов, проблемы с курьерами, да всё что угодно.
«Банк России — мегарегулятор, он не работает с людьми напрямую, не выходит на граждан инициативно, не запрашивает персональные и банковские сведения, не предлагает совершать какие-либо операции со счётом, — напомнил Сергей Чупахин. — Его сотрудники не используют общедоступные месседжеры или социальные сети для решения служебных вопросов».
Время на «одуматься».
Для более эффективного противодействия кибермошенникам 25 июля 2024 года вступят в силу изменения в закон о Национальной платёжной системе. Инновация предусматривает так называемый «период охлаждения», который будет длиться два календарных дня. При том что банковские операции проводятся в течении трёх календарных дней. В течении этого времени банк не станет делать перевод на подозрительный счёт и сообщит клиенту о сомнительной операции. По мнению банкиров, такая мера должна позволить обманутому человеку одуматься и отменить транзакцию. Каким способом банк планирует информировать людей о подозрительных финансовых операциях, пока неизвестно.
Кроме того, в конце октября 2023 года вступил в силу закон об информационном взаимодействии Банка России и МВД. Согласно нему, обмен данными между ведомствами будет происходить автоматически. Такая мера должна повысить скорость расследования финансовых махинаций со счетами граждан.
Ну, а пока обманутым гражданам рекомендовано в течение суток с момента транзакции самим обращаться в банки для блокировки счетов и после заявлять в полицию о мошеннических действиях.
Если не успеете этого сделать, то едва ли удастся избавиться от возможно оформленного на вас кредита. Ведь человек свои данные предоставил добровольно и самостоятельно. Хотя решение об этом будет приниматься уже в судебном порядке.