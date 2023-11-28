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11:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Отдых не удался: выпивший пассажир рейса Новосибирск-Владивосток отправился в полицию

Житель Новосибирска устроил дебош на борту самолета во Владивосток.

Источник: Комсомольская правда

Жителю Новосибирска грозит до 15 суток ареста из-за нарушения порядка в самолете. Сибиряк не смог противостоять вредной привычке и собирался покурить, но в итоге вступил в конфликт с бортпроводницей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ДФО.

42-летний сибиряк отправился в столицу Приморья, чтобы отдохнуть, но делать он это начал уже на борту самолета. В бизнес-классе распивал алкоголь, а затем пошел в туалет, чтобы покурить.

На замечание бортпроводницы мужчина ответил нецензурной бранью, потревожив других пассажиров. Когда самолет приземлился в аэропорт, нарушителя порядка сопроводили в дежурную часть.

На сибиряка составили административные протоколы по части 1 статьи 6.24 и части статьи 20.1 за мелкое хулиганство.

Напомним, что в октябре курение на борту самолета стало одной из причин четырехчасовой задержки воздушного судна, которое отправлялось из Москвы во Владивосток.

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