13:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Последствия мощного снегопада в Петербурге 28 ноября 2023 года: Пробки, застрявшие машины и затопленные улицы
Лазурный автобус-гармошка застрял в сугробе на Таврической улице в Петербурге.
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В Петербурге бушевала метель 27 ноября. Выглянув в окно, можно было увидеть столько летающих снежинок, что они заполоняли все вокруг, и невозможно было рассмотреть, что находится вдалеке. На утро следующего дня петербуржцы попытались выйти из парадных, но получилось это не у всех — сугробы мешали открыть дверь. Дворники и дорожники начали активно работать еще ночью, но снега было настолько много, что быстро с ним справиться не удалось. «Комсомолка» показывает последствия мощного снегопада в Петербурге 28 ноября 2023 года.
— Высота снежного покрова на метеостанциях города на сегодняшнее утро составляет 20 см в центре Санкт-Петербурга, а вот в Кронштадте всего 10 см, в Ломоносове 7 см. Но на акватории Невской губы был самый сильный ветер, поэтому там точно весь снег сдувало, — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Как обычно, главным последствием снегопада стали пробки. Утром 28 ноября на дорогах столпились машины. Ехать приходилось медленно, ведь не все улицы удалось привести в порядок. Сервисы оценили дорожную ситуацию на восемь баллов.
Некоторым водителям — особенно не повезло. Их машины просто застряли в снегу. И ладно, когда это легковушка, которую проще вытащить из сугробов. Но дело коснулось и лазурных автобусов-гармошек. Один такой бедолага не мог выехать с перекрестка Тверской и Таврической улицы.
Из-за мороза, осадков и других «прелестей» не обошлось и без коммунальных аварий. На проспекте Науки петербуржцы заметили фонтан, который в итоге превратил Петербург в Венецию. Машины ехали прямо по воде — а что поделать, и так опаздывают.
К счастью, самое страшное уже позади. 28 ноября днем тоже пройдет снег, но он будет не таким сильным. Александр Беглов посоветовал работодателям оставить сотрудников на удаленке.