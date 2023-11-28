10:42 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В Волгограде иномарка влетела в столб, пострадал 23-летний пассажир
ДТП произошло в Центральном районе города 28 ноября ранним утром.
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По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, в 05.20 часов 24-летний водитель на «Форд Транзит» у дома № 1б по улице Набережной 62-й Армии влетел в металлическое ограждение и световую опору.
23-летний пассажир машины получил травмы и был доставлен в больницу.