11:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморье растет заболеваемость коронавирусом
Каждую неделю специалисты фиксируют десятки новых случаев.
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В Приморье по данным регионального управления Роспотребнадзора за неделю с 20 по 26 ноября выявлено 349 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, при этом на предыдущей неделе был выявлено на 108 случаев меньше, сообщает ИА Primamedia.
Так, с 13 по 19 ноября количество заболевших COVID-19 инфекцией составляло 241 человек, а неделей ранее — 213.
Несмотря на то, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции уже не проводится, специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики — использовать гигиенические маски в общественных местах, контролировать температуру тела и соблюдать правила личной гигиены. Особенно это касается тех, кто относится к группе риска — имеет хронические заболевания и старше 65 лет.
Отсутствие вакцинации от COVID по словам специалистов связано с тем, что прошлогодние вакцины устарели из-за мутаций вируса, а новые еще не поступили в обращение.