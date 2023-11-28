Главное
Главные новости 28 ноября
10:54 (мск), источник: АиФ Пермь

В Перми не вернулся домой вечером и исчез 14-летний мальчик

Его ищут поисковики.

Источник: соцсети

Подросток пропал в Перми, сообщает поисковый отряд им. Ирины Бухановой «ПрикамьеПоиск».

14-летний Владислав Косожихин пропал 27 ноября. Он не вернулся вечером домой. Мальчик живёт в Свердловском районе на улице Модераха.

Приметы пропавшего: рост 164 см, худощавый, светлые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в чёрно-серый пуховик до колена, вязаную ярко-синюю шапку, тёмные джинсы, чёрные сапоги-дутики.

Сообщить о пропавшем можно по тел. 89504603446, Арина.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Обязательно ли заводить электронную трудовую? - эксперт
Садоводам: как правильно сохранить выращенные овощи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта