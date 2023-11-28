10:54 (мск), источник: АиФ Пермь
В Перми не вернулся домой вечером и исчез 14-летний мальчик
Его ищут поисковики.
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Подросток пропал в Перми, сообщает поисковый отряд им. Ирины Бухановой «ПрикамьеПоиск».
14-летний Владислав Косожихин пропал 27 ноября. Он не вернулся вечером домой. Мальчик живёт в Свердловском районе на улице Модераха.
Приметы пропавшего: рост 164 см, худощавый, светлые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в чёрно-серый пуховик до колена, вязаную ярко-синюю шапку, тёмные джинсы, чёрные сапоги-дутики.
Сообщить о пропавшем можно по тел. 89504603446, Арина.