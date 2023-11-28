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11:04 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Пенсионер погиб при пожаре дома в Дрибинском районе

28 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре частного жилого дома в Дрибинском районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном МЧС.

Источник: Соцсети

Пожар произошел 27 ноября в 21:35 в деревне Белая. По прибытии спасателей дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие частично обрушились, создалось плотное задымление. Соседи сообщили, что внутри мог находиться хозяин — пенсионер 1932 года рождения.

Под обрушившимися конструкциями дома работники МЧС обнаружили обгоревший труп мужчины.

По предварительной версии возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Следователи проводят проверку по факту пожара и гибели человека.

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