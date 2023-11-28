11:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Оборотни в погонах» попали под суд в Приморье — новые детали дела
Осужденные пытались силой выдавить признание у задержанного.
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Во Владивостоке двум бывшим оперуполномоченным отдела полиции УМВД вынесли обвинительный приговор. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
В августе 2020 года бывшие сотрудники правоохранительных органов в отделе полиции применили физическую силу и специальные средства в отношении гражданина, принуждая его признаться в краже с банковского счета.
Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы — 3,5 и 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.