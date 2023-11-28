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11:18 (мск), источник: Om1.ru

Двух сотрудников спасли из здания ГУ МЧС — что там произошло?

Людей эвакуировали с третьего этажа.

Источник: МЧС Новосибирской области

В ходе учений сотрудники МЧС эвакуировали двух человек с третьего этажа при помощи автолестницы. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.

По легенде тренировки на третьем этаже здания произошёл пожар, двое человек отказались отрезаны от путей эвакуации. Новосибирские огнеборцы эвакуировали их и потушили условный пожар.

В рамках этих учений к ГУ МЧС подъехали 13 единиц пожарной техники.

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