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11:29 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Самолет Уфа-Санкт-Петербург в Пулково вернулся на стоянку из-за неисправности

Сегодня, 28 ноября, в самолете Уфа — Санкт-Петербург обнаружили неисправность навигационного оборудования.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщили в телеграм-канале «Авиаинцидент».

Самолет получил разрешение на взлет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, после чего доложил о технической неисправности навигационного оборудования и возврате на стоянку.

Самолет SDM6414 отправили на второй круг. Он выполнял рейс УФА — Санкт-Петербург. Эксплуатантом является «Авиакомпания “Россия”.

Во время загрузки произошла ошибка.
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