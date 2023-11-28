11:29 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Самолет Уфа-Санкт-Петербург в Пулково вернулся на стоянку из-за неисправности
Сегодня, 28 ноября, в самолете Уфа — Санкт-Петербург обнаружили неисправность навигационного оборудования.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом сообщили в телеграм-канале «Авиаинцидент».
Самолет получил разрешение на взлет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, после чего доложил о технической неисправности навигационного оборудования и возврате на стоянку.
Самолет SDM6414 отправили на второй круг. Он выполнял рейс УФА — Санкт-Петербург. Эксплуатантом является «Авиакомпания “Россия”.