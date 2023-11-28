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11:33 (мск), источник: Om1.ru

Самолёт ФСБ, летевший из Новосибирска, экстренно приземлился в Москве

У судна отказала навигационная система.

Источник: Om1.ru

Самолёт, летевший из Новосибирска в Белгород, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Перелёт осуществляла ФСБ России.

«На эшелоне полёта 300 азимут 150 дистанция 75 от аэродрома Пенза командир воздушного судна (КВС) доложил об отказе навигационной системы и принятом решении следовать на аэродром базирования Москва (Шереметьево)», — сообщили в Telegram-канале Aviaincident.

Сигналы «Бедствия, срочности» КВС не объявлял.

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