11:33 (мск), источник: Om1.ru
Самолёт ФСБ, летевший из Новосибирска, экстренно приземлился в Москве
У судна отказала навигационная система.
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Самолёт, летевший из Новосибирска в Белгород, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Перелёт осуществляла ФСБ России.
«На эшелоне полёта 300 азимут 150 дистанция 75 от аэродрома Пенза командир воздушного судна (КВС) доложил об отказе навигационной системы и принятом решении следовать на аэродром базирования Москва (Шереметьево)», — сообщили в Telegram-канале Aviaincident.
Сигналы «Бедствия, срочности» КВС не объявлял.