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11:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Пенсионер попал под колеса микроавтобуса в Новороссийске

В Новороссийске вечером 27 ноября произошло ДТП, в котором пострадал пенсионер.

Источник: РИА "Новости"

Пожилой мужчина попал под колеса микроавтобуса на улице Адмирала Серебрякова, сообщает пресс-служба ГАИ.

В ведомстве рассказали, что 59-летний водитель «Фиат Дукато» сбил 84-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Поблизости при этом находился пешеходный переход. На верхней одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов.

Пенсионер получил травмы, его госпитализировали. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков.

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