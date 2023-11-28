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Главные новости 28 ноября
11:46 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

На трассе в Ростовской области пешеход погиб под колесами автобуса

В Ростовской области произошла смертельная авария.

Источник: ГУ МВД

ДТП случилось 27 ноября около 19:00 в Аксае.

В тот вечер 64-летний водитель пассажирского автобуса «Кинг Лонг» совершал рейс Новошахтинск — хутор Ленина. Маршрут проходил через Аксай по трассе М-4 «Дон». На улице Западной, 8Б (1060-й километр федеральной трассы) на проезжую часть вышел человек. Он переходил дорогу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора.

Водитель автобуса не успел вовремя остановиться и сбил пешехода. От сильного удара неизвестного отбросило в сторону.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, неустановленный пешеход скончался до прибытия медиков. По словам очевидцев, под колеса автобуса попала пожилая женщина.

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 На трассе в Ростовской области пешеход погиб под колесами автобуса
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