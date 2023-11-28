15:03 (мск), источник: МК.RU Омск
Омск вошел в тройку самых опасных для автомобилистов городов России
Омск вышел на второе место среди российских городов по количеству аварий с конструктивной гибелью автомобиля.
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К такому выводу пришли эксперты страховой компании «Согласие». В тройку «лидеров» вошли также Великий Новгород и Ростов-на-Дону.
В этих городах происходило с начала года наибольшее число аварий, после которых ремонтировать машину участникам ДТП было бессмысленно.
«В целом уровень тоталей, по внутренней статистике компании, снизился на 34% в этом году по сравнению с тем же периодом 2022 года. Тоталь или конструктивная гибель транспортного средства признается страховщиком в тех случаях, когда стоимость ремонта поврежденного автомобиля превышает установленный порог от той суммы, на которую застрахована машина», — пояснили эксперты «Согласия».
Ранее мы писали, что в 2023 году на дорогах Омской области по вине нетрезвых водителей погибло 28 человек. Еще 217 получили травмы различной степени тяжести.
Также мы сообщали, что в Омской области за день 6 человек пострадали в ДТП из-за гололеда.