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11:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе возбудили уголовное дело по факту отравления детей парами хлора в бассейне

Следственный отдел по Калининскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту отравления парами хлора женщины и троих детей по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Источник: прокуратура РБ

По версии следствия, 21 ноября компания взрослых с детьми находилась в арендованном коттедже с бассейном в деревне Князево. После посещения бассейна 37-летняя женщина, а также трое ее детей в возрасте от 8 до 14 лет почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз и кожных покровов, и тошноте.

«Пострадавших госпитализировали с предварительным диагнозом “отравление парами хлора”. После оказания медпомощи в условиях стационара их отпустили домой, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ. — Проведен осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна, необходимая документация в коттеджном комплексе и больнице, допрашиваются владелец коттеджа, арендаторы и другие свидетели, назначены необходимые экспертные исследования, по результатам расследования будет сделан вывод о соответствии оказываемых услуг предъявляемым законом требованиям и нормам».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели малыша в ванной.

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