В Уфе возбудили уголовное дело по факту отравления детей парами хлора в бассейне

По версии следствия, 21 ноября компания взрослых с детьми находилась в арендованном коттедже с бассейном в деревне Князево. После посещения бассейна 37-летняя женщина, а также трое ее детей в возрасте от 8 до 14 лет почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз и кожных покровов, и тошноте.
«Пострадавших госпитализировали с предварительным диагнозом “отравление парами хлора”. После оказания медпомощи в условиях стационара их отпустили домой, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ. — Проведен осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна, необходимая документация в коттеджном комплексе и больнице, допрашиваются владелец коттеджа, арендаторы и другие свидетели, назначены необходимые экспертные исследования, по результатам расследования будет сделан вывод о соответствии оказываемых услуг предъявляемым законом требованиям и нормам».
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели малыша в ванной.