Причиной смерти восьмиклассника в Ташкенте, предположительно, стал удар электротоком — Генпрокуратура

Согласно предварительному заключению судебной медицинской экспертизы, ученик 8-го класса школы № 99 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента А. А. скончался от удара током. Об этом UzNews.uz сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.
Отмечается, что смерть наступила в результате поражения электрическим током, острой дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности, отека головного мозга и легких. У подростка на левой ладони также был обнаружен след от поражения электрическим током.
В настоящее время районная прокуратура проводит расследование по данному факту.
Напомним, ранее в Управлении дошкольного и школьного образования города Ташкента заявили, что школьник не был поражен электрическим током и что в районе, где произошла трагедия, не было случаев обрыва электрического кабеля.
Также в Управлении отметили, что на территории школьного стадиона или вблизи него не было обнаружено никаких электропроводов.