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13:09 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Причиной смерти восьмиклассника в Ташкенте, предположительно, стал удар электротоком — Генпрокуратура

В Генеральной прокуратуре опубликовали результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти ученика одной из столичных школ. Новая версия противоречит заявлениям, ранее сделанным Управлением дошкольного и школьного образования.

Источник: Uznews

Согласно предварительному заключению судебной медицинской экспертизы, ученик 8-го класса школы № 99 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента А. А. скончался от удара током. Об этом UzNews.uz сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Отмечается, что смерть наступила в результате поражения электрическим током, острой дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности, отека головного мозга и легких. У подростка на левой ладони также был обнаружен след от поражения электрическим током.

В настоящее время районная прокуратура проводит расследование по данному факту.

Напомним, ранее в Управлении дошкольного и школьного образования города Ташкента заявили, что школьник не был поражен электрическим током и что в районе, где произошла трагедия, не было случаев обрыва электрического кабеля.

Также в Управлении отметили, что на территории школьного стадиона или вблизи него не было обнаружено никаких электропроводов.

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