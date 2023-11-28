«Это не криминал». В лесу на Среднем Урале нашли тело полицейского

Информацию об инциденте Накануне.RU подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Произошедшее ЧП не связано со служебной деятельностью сотрудника. Он находился в плановом отпуске и без форменного обмундирования», — отметил полковник Горелых.
В региональном Следственном комитете добавили, что по факту гибели силовика начата проверка. Уже сделан осмотр места происшествия, а тело умершего направлено на экспертизу. Также опрошен ряд очевидцев.
«По имеющимся данным, это не криминал. Предварительная причина смерти — переохлаждение», — уточнили в СК.
Окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки.