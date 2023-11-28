Рыбак провалился под лед на Березине и утонул

Информация о том, что в старом русле реки Березина обнаружено тело 80-летнего мужчины, поступила на Речицкую спасательную станцию днем 27 ноября. Тело находилось в промоине в 2 км от деревни Добужа Речицкого района. Погибшим оказался житель Светлогорска. Спасатели ОСВОДа извлекли тело из реки.
По предварительным данным, в тот день трое мужчин приехали на рыбалку и разошлись в разные стороны по водоему. «Пенсионер с помощью подводной видеокамеры для рыбалки подыскивал место для дальнейшей ловли. Толщина льда составляла 4−5 см. В какой-то момент он провалился под лед», — рассказали в областной организации ОСВОДа. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Спасатели на водах отмечают, что, несмотря на предупреждения, рыбаки все же отправляются на тонкий несформировавшийся лед. «Согласно правилам охраны жизни людей на водах запрещается выход на ледовое покрытие в периоды образования или разрушения ледового покрытия, а также при недостижении толщины кристаллического ледового покрытия 7 см (для одного человека). При выходе на лед граждане обязаны надеть спасательный жилет, иметь при себе лин спасательный или ледовые штыри», — напомнили в ОСВОДе.