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13:01 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Залечил до смерти: нетрадиционного целителя осудили за смерть пациента в Астане

Последователя нетрадиционной восточной медицины осудили в Астане за гибель пациента. Мужчина оказывал медицинские услуги, не имея сертификатов и лицензии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны 28 ноября, столичный суд вынес приговор по делу о причинении смерти по неосторожности в отношении жителя столицы. Мужчина занимался нетрадиционной восточной медициной и оказывал врачебные услуги, не имея сертификатов и лицензий.

К «целителю» в частную клинику обратился житель Астаны, который жаловался на сонливость. Медик-самоучка ввел ему инъекцию препарата, который не лицензирован для применения в Казахстане, после чего состояние пациента резко ухудшилось. Мужчина потерял сознание и спустя некоторое время скончался. По заключению экспертизы, причиной его смерти стал анафилактический шок.

«Приговором суда виновного осудили с лишением права заниматься медицинской деятельностью. Прокуратура призывает граждан не обращаться за медицинской помощью к лицам, не имеющим соответствующие разрешения», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Какой срок дали приверженцу нетрадиционной медицины, в сообщении прокуратуры не уточняется.

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