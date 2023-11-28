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12:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Жалоба защиты Виктора Кудряшова направлена в Самарский областной суд

Апелляционная жалоба от защиты бывшего врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова передана для рассмотрения в Самарский областной суд.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Самары.

Суд 16 ноября текущего года арестовал бывшего первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова на 1 месяц и 30 суток, до 12 января 2024 года. Чиновнику вменяется превышение должностных полномочий при строительстве станции метрополитена «Театральная».

По версии следствия, первый вице-губернатор, зная о дефиците регионального бюджета, состоя в организованной преступной группе, в интересах компании АО «Волгатрансстрой» (ВТС) подписал документы об увеличении предельной стоимости строительства «Театральной», после чего был проведен «фиктивный аукцион», победителем которого стала компания, аффилированная с ВТС.

Евгений Чернов.

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