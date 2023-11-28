Главное
Спецоперация на Украине
14:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В ГИБДД сообщили подробности ДТП с перевернувшимся «Фольксвагеном»

Авария случилась в Черняховском районе.

Источник: УГИБДД Калининградской области

В ДТП, которое случилось в Черняховском районе 27 ноября, пострадала 52-летняя женщина. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

На трассе между поселками Веселовка и Краснополянское 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением.

Он на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения, после чело вылетел в придорожный кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 52-летняя пассажирка авто получила телесные повреждения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Простой рецепт: ученые наши способ предотвратить тяжелый ковид и грипп
Военная спецоперация на Украине 28 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта