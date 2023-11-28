14:19 (мск), источник: Комсомольская правда
В ГИБДД сообщили подробности ДТП с перевернувшимся «Фольксвагеном»
Авария случилась в Черняховском районе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ДТП, которое случилось в Черняховском районе 27 ноября, пострадала 52-летняя женщина. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
На трассе между поселками Веселовка и Краснополянское 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением.
Он на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения, после чело вылетел в придорожный кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП 52-летняя пассажирка авто получила телесные повреждения.