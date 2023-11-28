Главное
Спецоперация на Украине
13:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Целый поселок в Омской области сидит без отопления

Сложившейся ситуацией заинтересовались следователи.

СУ СКР по Омской области начало доследственную проверку после жалоб жителей поселка Любино на отсутствие отопления в домах.

По словам местных жителей, несмотря на то, что в поселке была запущена новая котельная, десятки домов фактически остались без тепла, температура в жилых помещения ниже установленной нормы.

— Несмотря на жалобы граждан, надзорные органы, управляющая компания и ООО «Тепловик», обслуживающее котельную, мер не принимают, — отметили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

По итогам проверки следователи вынесут процессуальное решение.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Простой рецепт: ученые наши способ предотвратить тяжелый ковид и грипп
Военная спецоперация на Украине 28 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
СК