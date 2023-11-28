13:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Целый поселок в Омской области сидит без отопления
Сложившейся ситуацией заинтересовались следователи.
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СУ СКР по Омской области начало доследственную проверку после жалоб жителей поселка Любино на отсутствие отопления в домах.
По словам местных жителей, несмотря на то, что в поселке была запущена новая котельная, десятки домов фактически остались без тепла, температура в жилых помещения ниже установленной нормы.
— Несмотря на жалобы граждан, надзорные органы, управляющая компания и ООО «Тепловик», обслуживающее котельную, мер не принимают, — отметили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
По итогам проверки следователи вынесут процессуальное решение.