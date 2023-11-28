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12:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Сармановском районе полицейские нашли школьников, подражавших сериалу «Слово пацана»

В Сармановском районе Татарстана полицейские нашли подростков, которые сняли на видео якобы разборки двух группировок. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД России по РТ.

Накануне агентство сообщало, что школьники из Сармановского района РТ решили подражать персонажам сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте». Молодые люди создали соответствующие Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в столице Татарстана ОПГ. В этих каналах подростки назначали стрелки, объявляли общие сборы и даже делили районы на картах.

При этом школьники снимали видео с потасовок и делились им в мессенджерах.

Как рассказали позже подростки полицейским, все это было лишь игрой. Сотрудники полиции установили, что в съемках видео «дружеской потасовки» принимали участие ученики двух школ Сармановского района.

Всех малолетних «участников ОПГ» установили по записям видеокамер и пригласили с родителями в отделение полиции. Подростки подчеркивали, что планировали лишь снять дружеский ролик. И действительно, в результате потасовки никто не пострадал — заявлений в полицию или в скорую не поступало.

С каждым участником розыгрыша, а также с их родителями сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу.

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