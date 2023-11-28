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12:59 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Снегопад в Молдове: около 30 населенных пунктов остаются без электричества

Жители села на юге Молдовы, третий день остающиеся без воды и электричества, грозят заблокировать дороги.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Специальные службы в Молдове продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, прошедшего в воскресенье.

По информации крупнейшего поставщика электричества в стране, компании Premier Energy distribution, около 12 тысяч потребителей в 30 населенных пунктах до сих пор остаются без электричества. ️

«Работы по устранению повреждений и неисправностей, возникающих в электросетях, идут с трудом из-за отсутствия доступа к воздушным линиям электропередачи (ЛЭП), находящимся в полях, особенно в Новоаненском, Каушанском, Штефанводском и Чимишлийском районах, где экипажи оперативных бригад застревают в снегу».

отметили в компании.

В то же время жители гагаузского села Бешалма заявили о готовности перекрывать республиканские трассы, проходящие возле населенного пункта, так как уже три дня у них нет воды и электричества.

Примар села Валерий Мош рассказал, что монтеры, которые должны восстанавливать электричество, третий день не могут доехать до села. Тем временем запасы воды уже закончились: «больше суток воду людям не подаем», сказал Мош.

«Позвонили в ГИЧС, чтобы привезли генераторы, чтобы запустить хотя бы одну скважину, людям дать хоть немножко воду. Люди пришли к мнению, что из-за бездействия всех служб выйти и перекрыть центральную дорогу, говорят, что сейчас творится полный беспредел».

подчеркнул примар Бешалмы.
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