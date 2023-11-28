12:40 (мск), источник: Татарстан 24
Задержан бывший лидер казанской ОПГ «Кинопленка»
Его разыскивали 16 лет.
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Бывший лидер казанской ОПГ «Кинопленка» Эльфат Сунгатуллин, по прозвищу «Ильфатей» был задержан. Оперативники главного следственного управления МВД по РТ задержали Сунгатуллина в Ростове-на-Дону, где он проживал под поддельными документами. В настоящее время он доставлен в Казань, где будет определена мера пресечения. Ему предъявили 5 статей УК РФ и одну статью УК РСФСР.
Группировка «Кинопленка» возникла в начале 1980-х годов на территории Московского района Казани вокруг производственного объединения «Тасма». Группировку ликвидировали в середине нулевых, когда задержали 15 человек. Банда совершила не менее 5 убийств и 2-х покушений.
Ранее мы писали, что закладчика со свертками синтетики задержали в Казани. В карманах его брюк нашли 3 свертка, обмотанных красной изолентой, с неизвестным содержимым.