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12:40 (мск), источник: Татарстан 24

Задержан бывший лидер казанской ОПГ «Кинопленка»

Его разыскивали 16 лет.

Бывший лидер казанской ОПГ «Кинопленка» Эльфат Сунгатуллин, по прозвищу «Ильфатей» был задержан. Оперативники главного следственного управления МВД по РТ задержали Сунгатуллина в Ростове-на-Дону, где он проживал под поддельными документами. В настоящее время он доставлен в Казань, где будет определена мера пресечения. Ему предъявили 5 статей УК РФ и одну статью УК РСФСР.

Группировка «Кинопленка» возникла в начале 1980-х годов на территории Московского района Казани вокруг производственного объединения «Тасма». Группировку ликвидировали в середине нулевых, когда задержали 15 человек. Банда совершила не менее 5 убийств и 2-х покушений.

Ранее мы писали, что закладчика со свертками синтетики задержали в Казани. В карманах его брюк нашли 3 свертка, обмотанных красной изолентой, с неизвестным содержимым.

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