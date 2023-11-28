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13:33 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада

В Екатеринбурге полиция начала проверку после драки двух мам около детсада.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки двух женщин около детского сада в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.

Ранее местный портал Е1.ru написал, что две женщины подрались на территории детского сада в Академическом микрорайоне уральской столицы, в результате потасовки у одной из мам диагностирован перелом носа. Причиной конфликта, по данным СМИ, стала переписка в соцсетях, где обсуждалась драка со стрельбой в торговом центре.

«Заявление по факту конфликтной ситуации зарегистрировано в отделе полиции № 4 Ленинского района. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.

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