13:33 (мск), источник: РИА Новости
В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада
В Екатеринбурге полиция начала проверку после драки двух мам около детсада.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки двух женщин около детского сада в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что две женщины подрались на территории детского сада в Академическом микрорайоне уральской столицы, в результате потасовки у одной из мам диагностирован перелом носа. Причиной конфликта, по данным СМИ, стала переписка в соцсетях, где обсуждалась драка со стрельбой в торговом центре.
«Заявление по факту конфликтной ситуации зарегистрировано в отделе полиции № 4 Ленинского района. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.