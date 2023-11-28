12:52 (мск), источник: Время
Специалисты осмотрят конструкции дома на улице Попова в Дзержинске
Жители первого подъезда сейчас проживают в детском лагере.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Исследование грунтов и конструкций первого подъезда дома № 28б на улице Попова проведут в Дзержинске, сообщает пресс-служба администрации города.
Данное решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 24 ноября.
Специалисты приняли решение о проведении за муниципальный счет квалифицированных инженерно-геологических изысканий и инструментального обследования конструкций здания. Это позволит определить возможность безопасного проживания людей в данной части дома.
Известно, что администрация города до конца ноября заключит договоры на проведение работ с АО «Гео Палитра» и Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом.
«Управляющая компания и ее подрядчик, которые в октябре проводили работы на доме, так и не смогли представить отчет и заключение в администрацию города и жителям дома. По информации управляющей компании, они исследовали только грунт, а этого недостаточно. Администрация города заказала проведение комплексных квалифицированных исследований на определение степени карстовой опасности грунтов под фундаментом и анализ текущего состояния конструктивных элементов самого здания», — подчеркнул и.о. главы Дзержинска Глеб Андреев.
По его словам, решение о возвращении жителей в квартиры будет принято только после получения полного пакета необходимых заключений.