12:54 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Проходящий через Воронеж поезд из Адлера задерживается на 4 часа
Сегодня утром, 28 ноября, стало известно о 4-часовой задержке поезда № 036С/36С Адлер-Санкт-Петербург, который идет через Воронеж.
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О том, что состав опаздывает, свидетельствуют данные онлайн-табло компании «РЖД».
Сейчас поезд стоит на станции «Лихая». Ему предстоят остановки в Россоши, Лисках и вокзале «Воронеж-1» областного центра.
Кроме того, из расписания выбились поезда, курсирующие по маршрутам Адлер-Москва (8 минут) и Анапа-Москва (2 минуты).
Предположительно, причиной опоздания может быть непогода, которая охватила юг России.