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13:43 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Пенсионный фонд предупредил казахстанцев о мошенниках

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» предупредил казахстанцев о том, что в последнее время участились случаи рассылки мошенниками недостоверной информации, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Как сообщает ЕНПФ, в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений мошенники рассылают предложения об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений путём их перевода частным управляющим компаниям или в страховые организации для дальнейшего обналичивания за определенное вознаграждение.

«АО “ЕНПФ” заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Получение пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении частных управляющих компаний или размещенных в компаниях по страхованию жизни по договору пенсионного аннуитета, через каких-либо посредников невозможно, а изъятие вкладчиками своих пенсионных накоплений из ЕНПФ свыше порога минимальной достаточности разрешается только на предусмотренные законодательством цели: улучшение жилищных условий или лечение», — сообщили в фонде.

Отмечается также, что, согласившись участвовать в предлагаемых мошенниками схемах, казахстанцы рискуют не только потерять свои деньги, но и ставят под угрозу сохранность своих персональные данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для других мошеннических действий.

«АО “ЕНПФ” настоятельно рекомендует своим вкладчикам игнорировать распространяемые подобные “фейковые” сообщения и получать информацию из официальных источников», — рекомендовали в фонде.

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