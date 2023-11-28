Главное
Спецоперация на Украине
14:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В спецоперации погиб 44-летний боец отряда «Барс» из Пермского края

Житель Сивинского округа Андрей Воробьев ушел на военную службу добровольцем.

Источник: соцсети

Трагическая новость пришла в Сивинский округ — 19 ноября 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе проведения спецоперации на Украине погиб 44-летний Андрей Воробьев. До своего юбилея боец не дожил всего несколько дней.

Андрей Иванович Воробьев ушел на военную службу добровольцем, участвовал в боевых действиях в составе отряда «Барс-30».

«Приношу искренние соболезнования родным и близким Андрея. Память о героическом воине навсегда останется в сердцах земляков», — приносит слова соболезнования глава администрации Сивинского муниципального округа Юрий Кабанов.

Дата прощания с погибшим в спецоперации жителем Сивинского округа Андреем Кабановым станет известна позднее.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Простой рецепт: ученые наши способ предотвратить тяжелый ковид и грипп
Военная спецоперация на Украине 28 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта