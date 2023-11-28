14:29 (мск), источник: Комсомольская правда
В спецоперации погиб 44-летний боец отряда «Барс» из Пермского края
Житель Сивинского округа Андрей Воробьев ушел на военную службу добровольцем.
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Трагическая новость пришла в Сивинский округ — 19 ноября 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе проведения спецоперации на Украине погиб 44-летний Андрей Воробьев. До своего юбилея боец не дожил всего несколько дней.
Андрей Иванович Воробьев ушел на военную службу добровольцем, участвовал в боевых действиях в составе отряда «Барс-30».
«Приношу искренние соболезнования родным и близким Андрея. Память о героическом воине навсегда останется в сердцах земляков», — приносит слова соболезнования глава администрации Сивинского муниципального округа Юрий Кабанов.
Дата прощания с погибшим в спецоперации жителем Сивинского округа Андреем Кабановым станет известна позднее.