«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Помимо этого, российские войска отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки.
Потери противника составили:
Бойцы группировки войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Торского и Григоровки в ДНР.
Потери противника составили:
Подразделения группировки войск «Восток» совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайного в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
Российские военные отразили атаку украинского штурмового отряда возле Новопокровки в Запорожской области. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки.
Потери противника составили:
Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 103 районах. Также удалось поразить:
В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и сбили шесть беспилотников.