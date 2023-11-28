16:01 (мск), источник: © РИА Новости

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции возле Артемовска в ДНР, уничтожив до 135 украинских солдат, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Помимо этого, российские войска отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки.

Потери противника составили:

  • до 135 военнослужащих;
  • три пикапа.

Купянское направление

Бойцы группировки войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.

Потери противника составили:

  • до 30 военнослужащих;
  • гаубица Д-20.

Краснолиманское направление

Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Торского и Григоровки в ДНР.

Потери противника составили:

  • до 40 военнослужащих;
  • два пикапа.

Южнодонецкое направление

Подразделения группировки войск «Восток» совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайного в Донецкой Народной Республике.

Потери противника составили:

  • до 75 военнослужащих;
  • два автомобиля.

Запорожское направление

Российские военные отразили атаку украинского штурмового отряда возле Новопокровки в Запорожской области. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки.

Потери противника составили:

  • до 65 военнослужащих;
  • два бронетранспортера М113 производства США.

Херсонское направление

Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.

Потери противника составили:

  • до 40 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • пять автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 103 районах. Также удалось поразить:

  • украинский Центр подготовки и применения беспилотников;
  • хранилище авиационного топлива;
  • две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и одну СТ-68.

В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и сбили шесть беспилотников.

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