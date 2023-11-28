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15:14 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Что известно о парашютисте, насмерть разбившемся под Екатеринбургом?

Мужчина увлекался парашютным спортом с 2019 года.

На аэродроме «Логиново» под Екатеринбургом насмерть разбился парашютист, совершавший свой очередной прыжок на самолете Ан-2. Мужчина занимался парашютным спортом с 2019 года и совершил более сотни прыжков, но в этот раз в воздухе произошла нештатная ситуация. Подробности — на сайте ural.aif.ru.

Раскрылся не до конца

Трагически завершился прыжок для парашютиста Вячеслава Величко, которого на свердловском аэродроме «Логиново» знали, как опытного парашютиста и называли «коллегой по небу». 26 ноября во время очередного прыжка 61-летний мужчина потерял контроль высоты и разбился.

По словам очевидцев, у парашютиста не раскрылся до конца основной купол, а запасной он открыл слишком низко — он не успел раскрыться.

На аэродроме сейчас работает специальная комиссия, выясняющая все обстоятельства ЧП.

Сотня прыжков за спиной

По словам родных, Вячеслав занимался парашютным спортом с 2019 года. После того, как коллеги подарили ему на день рождения сертификат на прыжок в тандеме. За эти годы он совершил более 100 прыжков.

Погибший был руководителем дирекции строящегося подземного рудника на предприятии «Сафьяновская медь» в Реже, при его участи были построены и отремонтированы значимые социальные объекты в городе.

«Мы запомним Вячеслава жизнерадостным человеком, у которого глаза горели небом. Человеком, который всегда был собран при подготовке к прыжку, а потом светился счастьем, возвращаясь с летного поля», — говорится в сообществе аэродрома «Логиново» во «ВКонтакте».

Прощание с парашютистом, насмерть разбившимся под Екатеринбургом, пройдет 29 ноября в Реже.

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