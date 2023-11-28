14:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Глава СК поручил завести дело из-за отключения света в домах Нижнего Новгорода
Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за отключения света и воды в домах на Казанском шоссе.
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное из-за отключения электричества и воды в домах на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
Как отмечается, жители жалуются, что уже несколько лет из-за аварий постоянно отключают коммунальные услуги, в том числе отопление и горячее водоснабжение. Местные жители неоднократно обращались к местными властям, однако результатов это не принесло.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину завести уголовное дело и представить доклад о его ходе и результатах его расследования.