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14:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава СК поручил завести дело из-за отключения света в домах Нижнего Новгорода

Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за отключения света и воды в домах на Казанском шоссе.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное из-за отключения электричества и воды в домах на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Как отмечается, жители жалуются, что уже несколько лет из-за аварий постоянно отключают коммунальные услуги, в том числе отопление и горячее водоснабжение. Местные жители неоднократно обращались к местными властям, однако результатов это не принесло.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину завести уголовное дело и представить доклад о его ходе и результатах его расследования.

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