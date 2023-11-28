14:54 (мск), источник: Живем в Нижнем
Пожилой житель Бора открыл стрельбу по выдуманным грабителям
Соседи вызвали полицию.
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Нетрезвый пенсионер устроил стрельбу по выдуманным грабителям на Бору. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
По сведениям источника, 70-летний мужчина стал часто выпивать после смерти сына. На улицу пенсионер выходил нечасто. Как-то раз после употребления спиртного ему показалось, что в дом к нему ломятся грабители. Тогда он достал из-под кровати обрез охотничьего ружья и стал стрелять по входной двери, за которой якобы находились злоумышленники.
Испугавшись, соседи вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка стали выяснять, откуда у борчанина появилось ружье. Пенсионер поделился, что нашел оружие несколько лет назад в лесу и спрятал под кровать. Разрешения на хранение огнестрела у него не было. Пожилой мужчина признал свою вину и пообещал больше не выпивать. Однако на пенсионера все же завели уголовное дело, а обрез — изъяли.
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