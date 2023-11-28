15:18 (мск), источник: АиФ Крым
Шторм выбросил мину на пляж в Севастополе
Местный житель обнаружил на берегу морскую мину.
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На пляже в районе парка Победы в Севастополе обнаружили реактивно-всплывающую мину. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Севастополя.
После шторма на одном из пляжей Севастополя была обнаружена необычная находка — морская мина. Ее случайно заметил местный житель, который наткнулся на мину во время прогулки по пляжу. Мужчина сообщил об этом представителям Росгвардии.
На место происшествия прибыли взрывотехники из севастопольского ОМОНа Росгвардии. Специалисты провели осмотр найденного взрывоопасного предмета. Оказалось, что это реактивно-всплывающая мина, которая применяется для тренировок и не представляет опасности. Мину изъяли специалисты Черноморского флота.