Главное
Спецоперация на Украине
15:18 (мск), источник: АиФ Крым

Шторм выбросил мину на пляж в Севастополе

Местный житель обнаружил на берегу морскую мину.

Источник: АиФ

На пляже в районе парка Победы в Севастополе обнаружили реактивно-всплывающую мину. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Севастополя.

После шторма на одном из пляжей Севастополя была обнаружена необычная находка — морская мина. Ее случайно заметил местный житель, который наткнулся на мину во время прогулки по пляжу. Мужчина сообщил об этом представителям Росгвардии.

На место происшествия прибыли взрывотехники из севастопольского ОМОНа Росгвардии. Специалисты провели осмотр найденного взрывоопасного предмета. Оказалось, что это реактивно-всплывающая мина, которая применяется для тренировок и не представляет опасности. Мину изъяли специалисты Черноморского флота.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта