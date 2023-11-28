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15:36 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

СК Беларуси: 100 подозреваемых привлекли по делу Координационного совета

СК Беларуси сказал, что более ста подозреваемых привлекли по делу Координационного совета.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете Беларуси проинформировали, что более ста человек в качестве подозреваемых были привлечены по делу Координационного совета, признанного в Беларуси экстремистским формированием. Подробности рассказали в пресс-службе СК.

Сообщается, что Следственный комитет вместе с Министерством внутренних дел проводит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на сбор доказательств преступной деятельности, которая велась в 2020 году лидерами радикальных ячеек на белорусской территории.

По информации следствия, консолидировавшись в так называемый Координационный совет, они предпринимали активные попытки по захвату государственной власти. Кроме того, продвигалась идея насильственного изменения конституционного строя. В СК заметили, что после слаженной работы правоохранителей организаторы преступлений уехали из Беларуси «и создали за рубежом пародию государственной системы с целью публичной имитации “транзита власти”.

«Однако это является ничем иным, как финансовой пирамидой для спонсирования экстремистской деятельности и концентрации денежных потоков коллективного Запада с дальнейшей их растратой на личные нужды», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что, несмотря на то, что силовой захват власти является нарушением демократических принципов и правового порядка, террористические и экстремистские организации позиционируют себя на международной арене как «демократические силы Беларуси». Сказано, что для осуществления указанной деятельности так называемых «сторонником перемен» при участии Тихановской или же с ее согласия, были созданы различные псевдоорганы и формирования. В СК пояснили, что речь идет про «Координационный совет», «Объединенные переходные кабинет» и так далее.

В Следственном комитете обратили внимание на то, что один из участников, осознав всю незаконность и бесперспективность деятельности экстремистов, воспользовался правом вернуться в Беларусь через комиссию по рассмотрению обращений находящихся за рубежом белорусов. Отмечается, что фигурант не только раскаялся в совершении преступлений, но также предоставил расширенный список беглых преступников из Координационного совета, где есть более 100 человек, в числе которых ранее неизвестные сотрудникам милиции.

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