15:44 (мск), источник: РИА Новости
Жителя Челябинской области, напавшего с ножом на племянницу, арестовали
Суд арестовал челябинца, напавшего с ножом на племянницу и ее подругу.
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке убийства племянницы и ее подруги, на которых он напал с ножом, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало СУСК, вечером 26 ноября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в одном из частных домов деревни Голубинка Кунашакского района из-за личных неприязненных отношений ударил ножом племянницу и ее подругу в область грудной клетки. Потерпевшим оказана медицинская помощь, им обеим по 17 лет. В отношении неоднократно судимого 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 26 января 2024 года», — говорится в сообщении.
Он обвиняется по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), поясняет пресс-центр.