Обвиняемого в создании казанского ОПГ «Кинопленка» отправили в СИЗО

Следствие полагает, что обвиняемый в 1997 году вместе с другими лицами создал ОПГ «Кинопленка» в Казани, и члены группировки совершили в городе, а также в Буинске и Зеленодольском районе серию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства и покушения на убийство с применением огнестрельного оружия. При этом в СКР считают, что сам глава ОПГ причастен к совершению трех убийств и покушению на убийство двух человек.
В 2011 году 15 членов ОПГ приговорили к различным срокам лишения свободы. Однако обвиняемый смог скрыться от следствия, после чего его объявили в розыск. 26 ноября этого года он был задержан в Ростове-на-Дону, после чего доставили в Казань.
«Ъ-Казань».