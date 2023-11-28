15:45 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Подросток провалился под лёд на реке в Астане
17-летний подросток провалился под лёд на реке Акбулак в Астане. Спас парня прохожий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
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Инцидент произошёл 27 ноября.
«При переходе в неустановленном месте реки Акбулак по неокрепшему льду подросток 2006 года рождения провалился в воду. Он был спасён очевидцем и госпитализирован в больницу», — сообщили в ведомстве.
МЧС предупреждает: лёд на водоёмах ещё недостаточно окреп, чтобы выдержать вес человека. Безопасным для перехода одного пешехода является лед толщиной не менее 10 сантиметров.
В прошлый осенне-зимний период на водоёмах страны 12 человек провалились под лёд, из них трое погибли.