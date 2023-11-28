16:06 (мск), источник: Комсомольская правда
В Башкирии рассекретили документы о захвате самолета в аэропорту Уфы в 1986 году
Долгое время подробности громкой истории 37-летней давности хранились под грифом «секретно».
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На днях Федеральная служба безопасности рассекретила материалы уголовного дела о захвате самолета ТУ-134 в уфимском аэропорту. Террористический акт произошел 20 сентября 1986 года, когда два солдата-дезертира, младший сержант Николай Мацнев и рядовой Сергей Ягмурджи попытались захватить воздушное судно, на борту которого находился 81 человек.
Долгое время на деле о первом в новейшей истории республики теракте стоял гриф «секретно», а подробности трагедии знали лишь единицы из числа непосредственных участников. Недавно в УФСБ по Башкирии провели круглый стол и представили студентам-историкам из Института истории и государственного управления Уфимского университета науки и технологий рассекреченные материалы громкого уголовного дела.
Уникальные фотографии и документы теперь есть и в распоряжении «Комсомолки». С их помощью мы восстановили хронологию тех трагических событий, при которых дезертиры убили двоих милиционеров и двоих пассажиров самолета, летевшего по маршруту Львов-Киев-Уфа-Нижневартовск.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
История с попыткой захвата самолета ТУ-134 в уфимском аэропорту началась с преступного сговора четырех солдат-срочников, служивших тогда в военной части 6520, в здании на улице Карла Маркса.
Как вспоминал в беседе с ГТРК «Башкортостан» экс-следователь КГБ БАССР, ветеран военной службы Аглям Мингазов, сбежать, прихватив с собой оружие, солдаты стали планировать после совместного приема запрещенных веществ.
— Под наркотическим опьянением начали мечтать о чудовищном преступлении, — рассказал журналистам Аглям Мингазов.
Поначалу в состав группы, планировавших захват самолета и вылет на нем в недружественную для СССР страну, входили еще двое солдат: Константин Илюкович и Фарит Губаев. Они не только знали о том, что планируют их сослуживцы, но и вместе с ними «мечтали» о совместном совершении тяжкого преступления.
Почему в ночь побега эти двое не пошли вместе с террористами, остается загадкой. Но свой срок за «недонесение о государственном преступлении» рядовые Илюкович и Губаев получили.
Но, вернемся к дезертирам. В ночь на 20 сентября1986 года рядовые Сергей Ягмурджи, Александр Коновал и младший сержант Николай Мацнев пришли в комнату хранения оружия и вынесли оттуда пулемет Калашникова, автомат и снайперскую винтовку. Двери в оружейной открыл Мацнев, так как у него были ключи.
ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ
Покинув территорию части, трое вооруженных до зубов дезертиров остановили такси и, угрожая водителю расправой, потребовали отвезти их в Подымалово. Там на посту их дожидался еще один дезертир, рядовой Федоткин. Правда, тогда они еще не знали, что их сослуживец испугался и отказался от выполнения плана.
Несмотря на то, что план по захвату самолета террористы не продумали до конца, у них все же были определенные «идеи» на этот счет. В частности, они планировали приехать на территорию склада боеприпасов, что находился в Подымалово и, с помощью Федоткина, угнать бронетранспортер. После этого уже на технике и с оружием должны были ворваться на территорию аэропорта и угнать самолет вместе с экипажем. Поначалу страной для «новой жизни» они избрали Пакистан, но в дальнейшем несколько раз меняли пункт предполагаемого назначения.
Как выяснилось, во время службы будущие дезертиры входили в так называемую «внештатную группу захвата» по борьбе с террористами. То есть, они изучали методы борьбы с потенциальными захватчиками самолетов, видели планы входов и выходов воздушных судов гражданской авиации. По всей видимости они были уверены в своем успехе и дальнейшей безнаказанности.
Не доезжая до КПП в уфимском Затоне, таксист Николай Башкирцев попытался убедить преступников бросить такси и найти машину без «шашечек». Он сразу предупредил: их однозначно остановят, а «гражданская» машина проедет без проблем.
Остановившись на обочине, дезертиры завидели милицейскую машину, двигавшуюся по улице Ахметова. Выйдя из «Волги», преступники хладнокровно, под покровом ночи и под проливным дождем выпустили две обоймы в УАЗик. Так в этой истории появились первые жертвы: сержант Зульфир Ахтямов и младший сержант Айрат Галеев.
ЗАХВАТ САМОЛЕТА
По одной из версий, в момент расстрела милиционеров, рядовой Коновал сидел на заднем сиденье в такси. Произошедшее его так испугало, что он, схватив не заряженную снайперскую винтовку, попросту сбежал в ночь. Он через какое-то время смог остановить попутный КамАЗ и доехать до военного склада в Подымалово, где встретился с Федоткиным. Тот в свою очередь, уже отказался от любых дальнейших действий по исполнению преступного замысла и не стал помогать Коновалу. В дальнейшем Александра Коновала нашли в частном доме, где он прятался от погони и задержали.
Оставшиеся вдвоем Мацнев и Ягмурджи решили отказаться от угона бронетранспортера и заставили таксиста везти их к аэропорту. Неподалеку от места назначения они бросили машину и хотели было застрелить Николая Башкирцева, но тот убедил их пощадить его в обмен на обещание, что его сын «никогда не будет служить в советской армии». Данная версия подтверждается только словами самого водителя, которую он озвучивал по прошествии нескольких лет в интервью телевизионным журналистам.
Так почему же дезертирам удалось попасть на территорию аэропорта и вообще захватить самолет, тогда как водитель захваченного такси остался жив и даже сразу приехал на контрольно-пропускной пункт (КПП) и все рассказал милиционерам? А все потому, что Николаю Башкирцеву не поверил ни один сотрудник ГАИ. Ведь для Советского Союза и тем более для провинциальной Уфы эта ситуация была экстраординарной, а рассказ водителя казался фантастикой. В итоге водитель добился того, чтобы его отвезли в отделение милиции на встречу с высокопоставленным офицером, который уже знал о побеге вооруженных солдат. Как и сотрудники КГБ БАССР, которые уже поднялись по тревоге.
После того, как террористы бросили машину, они через лесополосу проникли на летное поле и в какой-то момент зашли в самолет ТУ-134. Воздушное судно приземлилось в Уфе на дозаправку по пути в Нижневартовск. На борту находились 76 пассажиров и пять членов экипажа.
При захвате самолета террористы убили двоих пассажиров и ранили еще одну женщину, закрывшей собой ребенка. После этих зверств дезертиры через закрывшегося в кабине командира воздушного судна стали выдвигать различные требования к властям.
По данным рассекреченных УФСБ по Башкирии документов, в течение дня преступники требовали от экипажа вылететь то в ЮАР, то в Пакистан, то в Иран. Кроме того, они просили запрещенные вещества, алкоголь и сигареты, которые им принес бывший командир роты, где они служили до дезертирства. По одной из версий, незадолго до штурма, ему же Мацнев и Ягмурджи якобы сообщили, что планируют свести счеты с жизнью, так как понимают, что самолет никуда не выпустят.
Как отмечали сами сотрудники КГБ БАССР, избежать большого количества жертв в результате теракта удалось благодаря действиям бортпроводниц Елены Жуковской и Сусанны Жабинец. Именно они уговорили Мацнева освободить часть заложников: всего 46 пассажиров, в основном женщин, детей и стариков. Их стойкость и крепость духа в экстремальной ситуации позволили усыпить бдительность страдающих наркотической зависимостью дезертиров и начать штурм.
ШТУРМ И ТРИБУНАЛ
Долгое время дезертиры не могли определиться что делать дальше, но требовали для себя сильнодействующие химические вещества. За отказ они обещали начать расстрел заложников. В итоге им передали наркотики, подсыпав туда снотворное. Это ослабило террористов, после чего сотрудники спецслужб начали штурм.
В 17:12 бойцы группы «Альфа» проникли на борт и обезвредили террористов. На штурм им понадобилось всего 20 секунд: Мацнев был убит на месте, Ягмурджи ранен в ногу. По одной из версий, чтобы он не скончался до приговора, врачи спасли ему жизнь, ампутировав ногу.
Приговором военного трибунала Сергей Ягмурджи был признан виновным по всем статьям и приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в 1987 году.
Александр Коновал также предстал перед военным трибуналом и получил 10 лет в колонии. В феврале 1992 года он вышел по амнистии и в дальнейшем даже обзавелся семьей и стал отцом двоих детей.
Тем же составом военного трибунала рядовые Федоткин, Илюкович и Губаев были осуждены на сроки от двух до шести лет, в зависимости от их роли в преступлении. Причем Федоткина признали виновным, в том числе, по статье «Угон воздушного судна» и по статьям о незаконном употреблении и хранении наркотических веществ. Избежать наказания не удалось никому.